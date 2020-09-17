Состоялось 87-е заседание Экономического совета СНГ

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов принял участие в 87-м заседании Экономического совета СНГ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на исполнительный комитет СНГ.

Согласно данным, открыл и провел заседание председатель Экономического совета СНГ, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров.

"С информацией по проекту повестки дня и регламенту заседания выступил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев", - говорится в информации.

В начале заседания по традиции состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ. В рамках этой дискуссии председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин ознакомил собравшихся с информацией об основных показателях текущего состояния экономики стран СНГ. Сообщение об основных итогах реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года и о проекте Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года представил член-корреспондент Российской академии наук, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института Андрей Спартак. О проекте Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года глав делегаций проинформировал председатель Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

Собравшиеся рассмотрели 18 вопросов о сотрудничестве в экономической и других сферах, часть из них будет направлена Совету глав правительств для рассмотрения на очередном заседании в ноябре текущего года.

Следующее заседание Экономического совета СНГ планируется провести в декабре 2020 года в Москве.

Отметим, что в заседании также приняли участие заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саид, министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Сергей Раилян, первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич, заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Ровшен Нурягдыев, полномочный представитель Республики Казахстан в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Ерлан Жанаев, полномочный представитель Кыргызской Республики в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Айгуль Рыскулова, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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