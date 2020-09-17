Министр финансов Азербайджана о приоритетах государств в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса (COVID-19) нанесла невиданный ущерб глобальному экономическому развитию, торговым потокам, а также системам здравоохранения и социального обеспечения как во всем мире, так и в Азербайджане. Как сообщает Trend об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на вебинаре, организованном Азиатским банком развития (АБР) в рамках 53-го Ежегодного заседания Совета руководителей на тему "Итоги и пути развития".

По его словам , на данный момент проблемы, связанные с экономическим развитием и торговыми потоками, не являются высшим приоритетом, требующим первоочередного разрешения.

По словам министра, в период пандемии COVID-19 страны региона CAREC (Программы Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества) в первую очередь борются с пандемией для обеспечения здоровья и безопасности людей, и именно поэтому вопросы экономического развития и торговых потоков отходят на второй план.

Тем не менее министр Шарифов отметил, что каждый кризис создает новые вызовы для развития и тем самым Азербайджан поддерживает инициативу АБР, реализуемую по программе CAREC по организации такого рода мероприятий.

Отметим, что в ходе вебинара состоялся обмен мнениями о поощрении регионального сотрудничества в период пандемии COVID-19, оказавшей негативное влияние на глобальную и региональную торговлю.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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