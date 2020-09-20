Россия заинтересована в экспорте сельхозпродукции в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Российская компания по производству сельскохозяйственных товаров "СИТНО" планирует первый экспорт товаров в Азербайджан до конца 2020 года.

Об этом сказал Trend заместитель генерального директора компании "СИТНО" Тимур Миронов.

"Мы производим по системе замкнутого технологического цикла все продукты питания, необходимые для здоровой жизнедеятельности человека – это мука, макаронные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца и мясо птицы, полуфабрикаты и деликатесы из мяса, молочную продукцию", - отметил Миронов.

По его словам, работу с Азербайджаном компания только начинает: "На данном этапе мы внимательно анализируем рынок, изучаем дистрибьюторов, среди которых есть и те, кто сами вышли на нас. Сейчас мы активно проводим с ними переговоры. Однозначно могу сказать, что у нас большие амбиции и планы по поставкам в Азербайджан. Объём экспорта зависит от многих социально-экономических факторов. В любом случае, говоря о первых поставках, изначально речь идёт о так называемых тестовых объёмах, которые помогут вживую прощупать рынок, понять его специфику, потребителей и спрос. Думаю, что на начальном этапе азербайджанских потребителей заинтересует продукция категории "Халяль", а также мука, макаронные и кондитерские изделия".

По словам заместителя гендиректора, в первую очередь компания "СИТНО" планирует экспорт мукомольной продукции, макаронных и мучных кондитерских изделий.

"В дальнейшем мы будем работать над расширением ассортимента и предложим мясо птицы и молочную продукцию. В этом году пандемия коронавируса внесла существенные корректировки в экспортную деятельность компаний и производителей всего мира. Не все намеченные на этот год планы по экспорту были реализованы, но мы планируем наверстать их до конца 2020 года, в том числе, благодаря продуктивному сотрудничеству с Азербайджаном",- подытожил Миронов.

Напомним, что под брендом "СИТНО" сегодня объединено около 60 предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Количество трудящихся на предприятиях "СИТНО" сотрудников превышает семь тысяч человек.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva