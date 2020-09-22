На выставке Worldfood Moscow 2020 представлены продукты 30 азербайджанских компаний (ФОТО)

Бизнес 22 сентября 2020 19:51 (UTC+04:00)
На выставке Worldfood Moscow 2020 представлены продукты 30 азербайджанских компаний (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня при поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) на международной выставке Worldfood Moscow 2020 были представлены продукты 30 азербайджанских компаний.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По данным источника, на выставке Worldfood Moscow 2020, открывшейся во вторник, продукция Азербайджана представлена на едином национальном стенде. Здесь представлена продукция 30 азербайджанских компаний: гранатовый сок, фундук, вина и прочие алкогольные напитки, фрукты и овощи, минеральные воды, кондитерские и мучные изделия, чай, варенье, сухофрукты и дистилляты, компот, лимонад и другие продукты.

«Ранее азербайджанская продукция ненефтяного сектора была представлена на ряде международных выставок в России, в рамках которых состоялись переговоры между азербайджанскими предпринимателями и иностранными бизнесменами по вопросам экспорта и достигнуты договоренности»,- отмечается в министерстве.

Как отмечается в сообщении, в частности, в рамках двух международных выставок, организованных в России в 2019 году, азербайджанские компании заключили контракты стоимостью 11,1 миллиона манатов на экспорт в Россию различных видов фруктов и овощей, фруктовых соков и концентратов, вина и других алкогольных напитков, фундука и другой продукции.

«До сих пор по этим договорам в Россию было экспортировано азербайджанской продукции на сумму более 10,7 миллиона манатов», - отметили в ведомстве.

В рамках выставки Prodexpo 2020 10-14 февраля в Москве азербайджанские компании заключили договора на экспорт продукции стоимостью 14 миллионов манатов, по которым до сих пор экспортировано товаров более, чем на 10 миллионов манатов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: Fidan_Babaeva

На выставке Worldfood Moscow 2020 представлены продукты 30 азербайджанских компаний (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Worldfood Moscow 2020 представлены продукты 30 азербайджанских компаний (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Worldfood Moscow 2020 представлены продукты 30 азербайджанских компаний (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Worldfood Moscow 2020 представлены продукты 30 азербайджанских компаний (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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