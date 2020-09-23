Агентство инноваций Азербайджана повышает качество деятельности инкубационных и инновационных центров

БАКУ /Trend/ - Основной целью Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана до конца года является повышение качества деятельности действующих в Азербайджане инкубационных и инновационных центров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Согласно данным, 23 сентября в Агентстве по инновациям состоялась встреча с представителями университетов на тему ”сертификация инкубационных и инновационных центров". На встрече Председатель Правления Агентства по инновациям Турал Керимли дал подробную информацию о сертификации.

Керимли отметил, что на первом этапе будет дан старт работе с международными стандартами - как материально-техническими, так и человеческими ресурсами, доступом к молодому потенциалу, а также с вузами, являющимися вкладчиками исследований и инноваций.

«Программа будет включать обучение и сертификацию инкубационных и инновационных центров и их координаторов, действующих в высших учебных заведениях, в соответствии с международными стандартами. Процесс сертификации и аккредитации будет состоять из четырех этапов. На первом и втором этапах планируется проведение оценки и информирования инкубаций, на третьем этапе - сертификация координаторов и аккредитация центров», - отметил Керимли.

По его словам, процесс сертификации проводится на условиях, определенных международными организациями, участие учреждений в этой программе носит добровольный характер.

«Так, уже в результате этого процесса центры смогут оказывать более сильное, эффективное и правильное влияние на стартапы, направлять их, развивать и доводить до готовности на глобальным рынках», - подытожил председатель.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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