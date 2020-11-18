В Туркменистане продолжается работа по производству импортозамещающей продукции
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На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего заявления (ФОТО/ВИДЕО)
Стало известно местонахождение взятого в заложники со стороны Армении азербайджанца Дильгама Аскерова
Стремление мэрии Парижа признать нечто несуществующее - неудавшийся политический романтизм - депутат
Полная электронизация страховых услуг послужит еще большему развитию этого сектора - ассоциация страховщиков
Президент Ильхам Алиев выделил 50 млн манатов на проектирование и строительство дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша
В еще четырех районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье (ФОТО)
Азербайджанский поэт стал победителем 100-дневного марафона Всероссийского фестиваля "ЛиФФт" (ВИДЕО)
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