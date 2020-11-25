БАКУ/Trend/ - В Азербайджане откроется первый турецкий Торговый Дом.

Как сообщает Trend об этом на встрече второй Генеральной Ассамблеи Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств (TCCI) в онлайн формате сказал глава Ассоциации торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) Рифат Хисарджыклыоглу.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, поздравляя Азербайджан с великой Победой, с удовлетворением напомнил, что 2 ноября в ходе встречи в Баку делегация была принята Президентом Ильхамом Алиевым.

Он предложил организациям-членам поделиться на общей платформе информацией об экономических возможностях и потенциалах своих стран. Генеральный секретарь выступил с предложениями по активизации деятельности организации в различных направлениях, а также по привлечению женщин и молодых предпринимателей.

“Мы вступили в новый период социально-экономического развития Азербайджана. Мы высоко ценим ваше решение о создании в Азербайджане первого турецкого торгового дома", - отметил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКОПА) Мамед Мусаев.

НКОПА была учреждена пятого марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

Она объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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