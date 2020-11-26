В Казахстане протягивают ВОЛС для развития человеческого капитала и экономического роста

Бизнес 26 ноября 2020 17:56 (UTC+04:00)
В Казахстане протягивают ВОЛС для развития человеческого капитала и экономического роста
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