Между Азербайджаном и Россией необходимо формировать обновленные туристические продукты

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Россией необходимо уже сегодня формировать обновленные туристические продукты, продвигать регионы России в качестве интересных дестинаций для азербайджанской аудитории.

Как сообщает Trend со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане, об этом при поддержке Торгового представительства России в Азербайджане на онлайн бизнес-миссии предприятий Самарской области в Азербайджане сказал Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

В приветственном слове Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов отметил важность скорейшего восстановления взаимных туристических потоков по мере ослабления карантинных ограничений.

Председатель Ассоциации туристических агентств Азербайджанской Республики Руфат Хаджиев подробно рассказал о перспективных направлениях развития туристической отрасли Азербайджана, представил участников бизнес-встречи с азербайджанской стороны.

Оператором мероприятия, организованного под эгидой Центра поддержки экспорта Самарской области, выступила Научно-производственная фирма «Руэкс».

В состав бизнес-делегации Самарской области вошли Центр туристических программ «Пилигрим», туристическая компания «Профцентр-Самара», компания «Самараинтур» и туристическая компания «ВАЛИСА-Вояж». От азербайджанской стороны к бизнес-миссии подключились 11 компаний под эгидой Ассоциации туристических агентств Азербайджана.

С презентациями конкретных предложений для азербайджанских клиентов выступили самарские туристические компании. В ходе живой дискуссии участники онлайн бизнес-миссии определили следующие шаги по сотрудничеству и приняли совместное решение о том, что подобные встречи бизнесменов Азербайджана и Самарской области станут регулярными.

Отметим, что деятельность торгового представительства направлена на развитие экономических связей России с Азербайджаном, содействие продвижению российских экспортных проектов и привлечение инвестиций и передовых технологий в Российскую Федерацию.

Миссия торгового представительства в Азербайджане - создание эффективного механизма продвижения экономических интересов России на мировых рынках.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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