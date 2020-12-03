Азербайджан наращивает экспорт изделий из чёрного металла

БАКУ /Trend/ - На начало ноября 2020 года объём внешнеторгового оборота изделий из чёрного металла Азербайджана составил 507,1 миллионов долларов США, что на 5,8 процентов или 31,4 миллиона долларов меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, экспорт изделий из чёрного металла за 10 месяцев текущего года составил 19,5 миллионов долларов, что указывает на рост в годовом исчислении на 21,1 процента или же 3,4 миллиона долларов . Доля этой продукции в общем экспорте Азербайджана увеличилась с 0,1 до 0,16 процентов.

В импортных операциях изделий из чёрного металла за год наблюдается сокращение на 34,8 миллиона долларов (6,7 процентов). Так, их объём составил 487,6 миллионов долларов. Доля данной продукции в общем импорте Азербайджана составила 5,56 процентов, против 4,56 процентов в прошлом году.

В целом по итогам 10 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года. Из них более 12,2 миллиардов долларов или же 58,25 процентов пришлись на долю экспорта, а оставшиеся 8,8 миллиардов долларов или 41,75 процента - на импорт.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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