Объемы инвестиций Турции в Азербайджан в первом полугодии 2020 года составили более $250 млн

Бизнес 10 декабря 2020 15:31 (UTC+04:00)
Объемы инвестиций Турции в Азербайджан в первом полугодии 2020 года составили более $250 млн
TAP превратит Грецию в важнейший транзитный хаб - министр
TAP превратит Грецию в важнейший транзитный хаб - министр
Геодезические изыскания в рамках IGB будут завершены в ближайшие дни
Геодезические изыскания в рамках IGB будут завершены в ближайшие дни
Частная китайская компания впервые начала экспорт нефтепродуктов
Частная китайская компания впервые начала экспорт нефтепродуктов
Лента новостей
Минфин Азербайджана разместит на фондовой бирже процентные облигации Финансы 15:42
Грандиозный парад Победы (ФОТОСЕССИЯ) Политика 15:33
Объемы инвестиций Турции в Азербайджан в первом полугодии 2020 года составили более $250 млн Бизнес 15:31
Информационный час, посвященный шехиду Гасанаге Ширвани (ФОТО/ВИДЕО) Социум 15:30
Вице-президент немецкой компании о будущих технологиях в области медицины ИКТ 15:28
Узбекнефтегаз объявляет тендер на предоставление услуг по составлению проекта горного отвода Тендеры 15:23
Аэропорт в Узбекистане закупит компьютерное оборудование Тендеры 15:15
Туркменистан нарастит производство импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции Бизнес 15:11
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость и международное право Политика 15:10
Посредством кяризов в Азербайджане ежегодно можно получать до 350 млн кубометров воды Экономика 15:03
TƏBİB распространило сообщение о случаях отравления в больницах Баку Общество 14:54
Россельхознадзор не согласовывал решение о запрете ввоза в РФ азербайджанских томатов и яблок с Кремлем Экономика 14:53
Нефтегазовый экспорт из Азербайджана в Турцию резко вырос за последние 5 лет -ЦАЭРКА Бизнес 14:47
Азербайджан с начала текущего года сократил внешнеторговый оборот напитков Бизнес 14:44
Новое соглашение агентства инноваций позволит азербайджанским предпринимателям выйти на европейские рынки ИКТ 14:40
Верю, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева продолжит писать летопись - Президент Турции Политика 14:36
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли Политика 14:36
На параде Победы в Баку продемонстрирована часть военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:30
Если армянский народ сделает выводы из событий в Карабахе, это приведет к началу новой эры в регионе - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 14:29
Азиатский банк развития улучшил экономические показатели по Азербайджану Финансы 14:28
ADY Konteyner продолжит транспортировку турецкого груза в Китай фидерным судном Beket Ata (ФОТО) Транспорт 14:25
Среднемесячная номинальная зарплата по Азербайджану выросла на 15 процентов Финансы 14:25
В Туркменистане открылось предприятие по выпуску сухих строительных смесей Бизнес 14:23
Экономические отношения между Азербайджаном и Турцией основаны на стратегическом партнерстве Бизнес 14:16
Объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Грузию сократился Финансы 14:12
TAP превратит Грецию в важнейший транзитный хаб - министр Энергетика 14:09
В Азербайджане вдвое увеличились долгосрочные кредиты сектора недвижимости Финансы 14:07
Геодезические изыскания в рамках IGB будут завершены в ближайшие дни Энергетика 14:05
В столице Туркменистана открылось новое ковровое предприятие Бизнес 14:03
В Азербайджане стартовал проект страховых тренингов международного уровня Финансы 13:59
Президент Ильхам Алиев: Сегодня исторический день Политика 13:54
Большая часть наемных работников Азербайджана задействована в государственном секторе Бизнес 13:52
Машиностроительная отрасль Казахстана сохраняет стабильный рост на уровне 116,4% Бизнес 13:50
Мы тебя обнимем крепко… - известные певцы спели о городе Шуша (АУДИО) Социум 13:46
Я с радостью сказал всем своим друзьям, что мой отец - Национальный герой Азербайджана - сын Ильгара Мирзоева Нагорно-карабахский конфликт 13:33
Индекс потребительских цен в Азербайджане в ноябре повысился Финансы 13:17
В Туркменистане будет создан центр поддержки экспортеров Бизнес 13:09
Государственное морское агентство Азербайджана перечислило средства в Фонд "YAŞAT" Общество 13:02
Азербайджанская школьница исполнила музыкальное поздравление в честь и в память о героях Второй Карабахской войны (ВИДЕО) Общество 12:58
Спрос азербайджанских банков на инвалюту продолжает расти Финансы 12:53
Азербайджанские депутаты сегодня сдают тесты на коронавирус Общество 12:49
В Баку прошел Парад Победы с участием Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) Политика 12:49
Трем Национальным героям Азербайджана назначены ежемесячные президентские пенсии Общество 12:45
Французский регулятор оштрафовал Google и Amazon на €100 млн и €35 млн соответственно Европа 12:44
Народный артист Азербайджана выступит на сцене Ковент-Гардена Культура 12:40
Минфин Туркменистана проведет очередной аукцион по продаже госсобственности Финансы 12:36
Узбекистан экспортировал лакокрасочной продукции на 1,3 миллиона долларов Узбекистан 12:36
TƏBİB предупредил больных COVID-19, лечащихся дома Общество 12:35
Импорт продукции из Узбекистана в Азербайджан в годовом исчислении увеличился Бизнес 12:25
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Аллею шехидов (ВИДЕО) Политика 12:25
Панно из номеров армянских автомобилей с надписью "Карабах- это Азербайджан!" (ФОТО) Общество 12:16
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО) Политика 12:15
Минобороны Турции распространило публикацию в соцсети в связи с Парадом Победы в Баку (ВИДЕО) Политика 12:06
Мать Полада Гашимова выразила признательность за присвоение ее сыну звания "Национальный герой Азербайджана" (ВИДЕО) Общество 11:55
ООО «Учреждение коммунальных услуг» подписало контракт на более чем 900 тыс. манатов на приобретение транспорта Транспорт 11:42
USAID оказало содействие Узбекистану в разработке процедуры мониторинга водных ресурсов Узбекистан 11:35
AZAL продолжит спецрейсы в период карантинного режима Общество 11:32
Азербайджан незначительно увеличил экспорт помидоров Бизнес 11:25
Пожертвования в Фонд "YAŞAT" можно будет перечислять через портал госплатежей Финансы 11:14
Азербайджан за 44 дня освободил свои земли, но об этой победе будут говорить еще 44 года и дольше – Хулуси Акар Нагорно-карабахский конфликт 11:03
Перечисления средств в Фонд «YAŞAT» при помощи мобильного приложения Международного Банка Азербайджана Экономика 10:54
Цена азербайджанской нефти держится на уровне $49 за баррель Финансы 10:47
Член правления "АзИз" посвятила концерт Параду Победы в Баку (ВИДЕО) Общество 10:44
Михаил Гусман рассказал об отношениях между Россией и Германией (ВИДЕО) Россия 10:37
Участники Отечественной войны Азербайджана будут награждены еще рядом орденов и медалей - список наград Политика 10:37
В Туркменистане ведется работа по наращиванию экспорта текстиля Бизнес 10:35
В Туркменистане продолжается процесс цифровизации товарно-сырьевой биржи Бизнес 10:17
Ограничение на ввоз овощей из Азербайджана негативно скажется на красноярском продуктовом рынке – маркетолог Экономика 10:07
Вакцинация от COVID-19 в Турции будет добровольной и бесплатной Общество 10:05
Драгоценные металлы в Азербайджане дешевеют Финансы 10:05
Авиасообщение Узбекистана с Европой планируется возобновить с 2021 года Транспорт 10:05
В Азербайджане стартовал первый вебинар по дисциплине "Гимнастика для всех" (ФОТО) Общество 09:51
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:30
Компания PAYSİS расширяет спектр инновационных услуг в Азербайджане ИКТ 09:21
Казахстан и Россия совместно займутся оздоровлением бассейна реки Урал Казахстан 08:55
В Грузии введены ограничения на посещение музеев и музеев-заповедников Грузия 08:53
Иран включил в санкционный список посла США в Йемене Политика 08:50
Facebook назвала иски властей США "пересмотром истории" ИКТ 08:43
Сингапур и Британия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли Экономика 08:26
Иранские исследователи завоевали международную премию за экономию воды Общество 07:56
777 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:45
Сегодня в Баку пройдет Парад Победы Политика 07:43
В Грузии правительственную помощь в размере 300 лари уже получили 14 302 человек Грузия 07:43
Вице-президент США назвал имена участников американской лунной программы Artemis США 07:27
Правительство Японии 18 декабря утвердит новый план укрепления ПРО Другие страны 07:10
В Грузии выявлено 4 734 новых случая коронавируса, 3 895 человек выздоровели Грузия 06:52
Вакцина AstraZeneca появится в доступе в США не раньше середины 2021 года США 06:48
Умер чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси Спорт 06:25
Власти Амстердама ужесточат правила украшения домов на Рождество Европа 06:07
В США лишь 47% респондентов заявили, что планируют делать прививку от коронавируса США 05:46
Частная китайская компания впервые начала экспорт нефтепродуктов Энергетика 05:29
Палата представителей США приняла временный бюджет во избежание шатдауна США 05:13
Британия и ЕС примут решение о судьбе переговоров по Brexit к 13 декабря Европа 04:55
17 штатов поддержали обращение Техаса в Верховный суд США за отменой итогов выборов США 04:39
Беларусь закрывает выезд через наземные границы из-за коронавируса Европа 04:22
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе США 04:05
В России произошло сильное землетрясение Россия 03:47
В Стокгольме и Осло состоятся церемонии по случаю вручения Нобелевских премий Европа 03:30
Главы МИД стран СНГ обсудят ситуацию на пространстве Содружества по видеосвязи В мире 03:05
Главный эпидемиолог Швеции рассказал, что видел в защитных масках только туристов Европа 02:43
Все новости