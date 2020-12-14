В Мангыстауской области Казахстана создадут осетровый завод

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Мангыстаускую область посетил ТОО «Caspian Riviera», занимающееся рыбным хозяйством, передает Trend со ссылкой на Министерство.

Предприятие, образованное в 2014 году, в год производит до 100 тонн рыбы. Здесь имеется искусственный водоем общей площадью 2400 кв.м., самый большой в Центральной Азии частный аквариум, аппарат УЗИ, инкубационный цех, холодильники для хранения рыбы и лаборатория по анализу воды.

«Наша компания в течение 6 лет применила в работе различные методики по выращиванию рыбы. На сегодня запланировано строительство большого осетрового завода. Завод будет расположен в специальной экономической зоне морского порта Актау. Потребовалось время для переговоров, так как в регионе не развита сфера аквакультуры», - отметила директор ТОО «Caspian Riviera» Раушан Хамитова.

Со свой стороны Магзум Мирзагалиев выразил готовность оказать содействие в реализации крупного проекта в области рыбного хозяйства.

Напомним, в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание развитию рыбной отрасли страны. В 2019 году общий объем рыбы и рыбной продукции страны составил 66 тысяч тонн. Водные ресурсы Казахстана позволяют выращивать 600 тысяч тонн рыбы и увеличить экспорт в 10 раз.

Отметим, Министерством экологии вносятся изменения в ряд Законов, а также рассматривается возможность выделения субсидий для рыбного хозяйства.