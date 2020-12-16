БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Латвии зарегистрировано 20 компаний с туркменским капиталом, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики.

"Обе стороны должны продолжать усилия по поиску и созданию взаимовыгодных проектов в целях развития торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении министерства.

В министерстве также добавили, что за последние годы был реализован ряд проектов, в том числе в области строительства, образования и науки, пищевой промышленности, фармацевтической промышленности и туризма.

"Мы также хотели бы упомянуть последние примеры сотрудничества по аккредитации, реализованные в 2019 году. Две туркменские компании в сфере микробиологических и биологических испытаний пищевых продуктов были аккредитованы латвийским Национальным бюро аккредитации", - отметили в министерстве.

"Мы делимся нашим опытом реформ со странами Центральной Азии, тем самым поддерживая их усилия по модернизации. Туркменские представители регулярно участвуют в программе повышения квалификации по европейскому праву и экономике, организованной Рижской высшей юридической школой ", - подчеркнули в министерстве.

В сообщении также говорится, что 14-15 октября 2020 года Министерство образования и науки Латвии организовало вебинар на тему содействия сотрудничеству и обмену опытом между странами Европы и Центральной Азии по вопросам цифровизации образования, в котором приняли участие представители всех стран Центральной Азии, включая Туркменистан.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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