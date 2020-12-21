В Казахстане запущен завод по производству автобусов, электробусов Yutong

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия завода «QazTehna» по производству автобусов, электробусов и специальной техники в г. Сарань Карагандинской области, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства.

Предприятие создано в партнерстве с крупнейшим мировым производителем автобусов – «Yutong». Стоимость проекта составляет порядка 23 млрд тенге, будет создано свыше 1000 новых рабочих мест. Годовая проектная мощность – 1200 автобусов и электробусов, а также 500 единиц спецтехники.



На заводе предусмотрен запуск нескольких циклов производства: сварка, окраска, выпуск компонентов, исследовательский центр, а также трек для испытания и проверки техники.

Автобусы марки «Yutong» эксплуатируются в более чем 30 странах на всех континентах. Техника отвечает всем мировым стандартам качества в сфере общественных перевозок. Автобусы оснащены местами и специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями, системой электронного билетирования и наблюдения.

Новый проект даст импульс развитию экономики Карагандинской области и реализации Программы по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами.

Главе Правительства доложили о перспективах дальнейшего развития индустриальной зоны г. Сарань, а также системы электронного билетирования «Оңай».

В рамках рабочей поездки Глава Правительства также посетил ТОО «Борусан Макина Казахстан» – единственный в СНГ центр с полным циклом сервиса спецтехники марки «Caterpillar» и восстановлению компонентов тяжелой техники.