Грузия сократила импорт цемента из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 337,2 тысячи тонн цемента на сумму 16,4 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального управления статистики Грузии (Геостат).

Согласно отчету, экспорт цемента из Азербайджана в Грузию снизился на 19,1 процентов в годовом исчислении.

В январе-ноябре этого года товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 831,3 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом товарооборот между двумя странами снизился на 10,8 процентов.

За первые 11 месяцев экспорт из Грузии в Азербайджан снизился на 11,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 399,6 миллионов долларов. Азербайджан является вторым крупнейшим экспортным партнером Грузии, на долю которого приходится 13,2 процентов от общего экспорта Грузии.

В январе-ноябре Грузия импортировала из Азербайджана товаров на сумму 431,7 миллиона долларов. Это на 11,3 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С долей 6 процентов в общем импорте Грузии Азербайджан занимает пятое место среди основных партнеров Грузии по импорту.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)