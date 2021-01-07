Туркменистан обнародовал объемы посева сахарной свеклы в Марыйском регионе
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SOCAR Turkey R&D and Innovation Co. обнародовала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI
В Азербайджане в 2021 году предусмотрено увеличение финансирования дефицита госбюджета за счет внутренних заимствований
Для предпринимателей, занимающихся пассажироперевозками, предусмотрены льготы - Госслужба автомобильного транспорта
Историческая победа Азербайджана позволила соотечественникам, удерживаемым в заложниках, обрести свободу - Госкомиссия (ФОТО)
Мы станем свидетелями исторического события - народный артист Рамиз Гулиев о фестивале "Хары бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию мугамного искусства – народный артист Мурад Гусейнов
Значительная часть сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлась на вторичный рынок
В Азербайджане в прошлом году были обеспечены средствами реабилитации 262 инвалида Карабахской войны
Восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана будет осуществляться в четыре этапа - министр
Группировка МЧС России обезвредила 25 противопехотных мин на территории Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)
В исполнительных властях Азербайджана создаются отделы по работе с участниками Отечественной войны и семьями шехидов - Указ
В Азербайджане по итогам 2020 года большинство операций по ценным госбумагам пришлось на первичный рынок
Предприниматели будут штрафоваться за нарушение правил по закупке полиэтиленовых пакетов - минэкологии Азербайджана
Фильм Азера Агаларова и Лейлы Бегим-Джафаровой удостоен награды фестиваля "Пять континентов" в Венесуэле
Инициатива Президента Ильхама Алиева продвигать наследие Низами Гянджеви очень важна для Азербайджана и всего мира - экс-президент Хорватии
На освобожденных территориях Азербайджана будут изучены возможности использования геотермальной энергии