Грузия сократила импорт стройматериалов из Азербайджана
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Министр сельского хозяйства Узбекистана выступил на XIII Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству
Состоялась встреча между президентами Ильхамом Алиевым и Гурбангулу Бердымухамедовым в формате видеоконференции
Соглашение между Казахстаном и Международной финансовой корпорацией будет способствовать привлечению новых инвестиций
В Азербайджан для поддержки восстановления освобожденных территорий прибыли представители турецких компаний (ФОТО)
Туркменистан и МВФ обсудили отрасли нацэкономики, оказавшие позитивное влияние на динамику роста ВВП
Транснефть и SOCAR договорились прокачать в 2021 г. более 1 млн т азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск
Ставший игрушкой Сороса Пашинян не может пресечь кризис в Армении - экономика переживает упадок, протесты не прекращаются
Воспоминания о трагических событиях 20 января: Сын получил тяжелое ранение, нога была практически раздроблена (ФОТО)