В Туркменистане работают над регистрацией второй российской вакцины от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане продолжатся работы по регистрации новой вакцины EpiWakKorona, разрабатываемой в Российской Федерации.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», соответствующее поручение дал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Отмечается, что глава государства акцентировал внимание на важности принятия мер в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями.

Ранее сообщалось, что Туркменистан зарегистрировал и выдал соответствующий сертификат российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

При этом Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, которое официально одобрило применение этой вакцины на своей территории, и вошло в первую десятку стран, где она прошла регистрацию.

Для профилактики распространения на территории Туркменистана инфекционных заболеваний проводятся комплексные работы в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Как ранее сказали Trend в министерстве промышленности и торговли России, российские производители медицинского оборудования занимаются продвижением своей продукции на местном рынке, принимают активное участие в профильных выставочных мероприятиях Туркменистана.

В министерстве отметили, что в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции акцент закупок сместился в первую очередь на средства индивидуальной защиты (комплекты защиты для медиков, маски, защитные экраны и т.д.), а также средства профилактики и дезинфекции (бактерицидные лампы).

Напомним, что на сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19. Было отмечено, что в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению коронавируса.

Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер в этой сфере.

(Автор: Джейла Алиева)

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