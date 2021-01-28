Акции Gamestop подорожали более чем в 16 раз

Стоимость акций компании GameStop, занимающейся продажей компьютерных игр и игровых приставок, выросла более чем в 16 раз менее чем за месяц из-за аномального спроса, спровоцированного интернет-сообществом американского портала Reddit. Согласно последним данным Нью-Йоркской фондовой биржи, одна акция ретейлера в среду торговалась на отметке порядка $333, при том, что еще 12 января акции Gamestop можно было приобрести по цене менее $20 за штуку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The New York Times.

Повышенный интерес пользователей портала, интересующихся акциями, начался после 11 января, когда в совет директоров компании вошел основатель онлайн-магазина товаров для животных Chewy миллиардер Райан Коэн. После этого в одном из подразделов Reddit была развернута аномальная активность, в результате которой тысячи инвесторов начали играть на повышение и покупать краткосрочные опционы, из-за чего брокерам пришлось хеджировать риски и выкупать акции компании, что в свою очередь привело к взлету цен на них. По данным интернет-портала Business Insider, в настоящее время рыночная капитализация Gamestop составляет более $5,3 млрд.

По сведениям агентства Bloomberg, мнения аналитиков относительно происходящего расходятся: одни считают, что это лишь игра, устроенная пользователями интернет-сообщества, другие полагают, что таким образом выражается протест против устоявшихся финансовых институтов. Финансовые регуляторы и федеральные власти внимательно следят за развитием событий, изучая вопрос на предмет преступного сговора. "Наша занимающаяся вопросами экономики команда, включающая министра финансов Джанет Йеллен и других, следит за ситуацией",- заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду, комментируя происходящее.