Чистая прибыль ЗАО AzerGold в 2021 году прогнозируется в размере 50 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Чистая прибыль ЗАО "AzerGold" в этом году ожидается на уровне около 50 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, посвященного итогам 2020 года и предстоящим задачам, сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов.

«В 2020 году ожидаются положительные результаты аудита, проводимого независимой аудиторской компанией ООО «Pricewaterhouse Coopers Audit Azerbaijan LLC» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности»,- сказал Ибрагимов.

«В течение 2020 года первое место в списке экспортируемых товаров ненефтяного сектора заняло золото (349,5 миллионов манатов). Отрадно, что AzerGold играет большую роль в этом успехе»,- подчеркнул председатель.

Как отметил Ибрагимов, в прошлом году объем золота и серебра, поставляемых обществом на мировые рынки, увеличился. Так, по сравнению с прошлым годом был зафиксирован рост экспорта золота: «В 2020 году от продажи 59,4 тысяч унций золота и 119,4 тысяч унций серебра в экономику страны было привлечено средств на общую сумму 186,5 миллионов манатов. Если сравнить общий доход с показателями 2019 года, то был зафиксирован рост на 41,5 миллона манатов, или на 29 процентов».

Отметим, что ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года.

Напомним, что благодаря экспорту на мировой рынок произведенного ЗАО "AzerGold" золота и серебра в экономику страны за год поступили средства в размере 186,5 миллионов манатов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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