В Туркменистане планируется реализация ряда более 80 сельхозпроектов

БАКУ /Trend/ - Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана планирует реализовать 88 проектов в сельскохозяйственном секторе в рамках Программы увеличения производства продовольственной и сельскохозяйственной продукции на 2021-2025 годы, сообщает Trend в среду со ссылкой на данную структуру.

Об этом было сказано на заседании правительства, в ходе которого президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову был представлен проект соответствующей программы.

Напомним, что государство оказывает целенаправленную поддержку для развития сельскохозяйственной отрасли в Туркменистане. В частности, переоснащается и модернизируется вся производственная инфраструктура агропромышленного комплекса, развивается химическая индустрия, закупаются современные тракторы, комбайны и другая техника.

В стране из пахотных земель созданы специальные земельные фонды сельскохозяйственного назначения. Так, из данных фондов в пользование акционерным обществам, фермерам, другим юридическим лицам и гражданам Туркменистана выделяются земельные участки сроком до 99 лет. Также, начиная с 2019 года, повышены государственные закупочные цены на пшеницу и хлопок.

Кроме того, фермеры, сельскохозяйственные акционерные общества и научно-исследовательские институты, арендаторы, частные предприниматели и другие производители сельхозпродукции могут воспользоваться банковскими кредитами, в том числе для закупки спецтехники и оборудования. По льготным ценам сельхозпроизводители получают минеральные удобрения, семена и химические средства защиты растений.

Отметим, что сельское хозяйство в Туркменистане - одна из важнейших отраслей экономики. Основными видами сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории Туркменистана, являются пшеница, хлопчатник, рис, сахарная свекла, кормовые, овощные, бахчевые, плодовые и ягодные культуры.

(Автор: Джейла Алиева)

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