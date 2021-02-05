Торгпредство о налаживании производства в Азербайджане российских ветроэнергетических установок

БАКУ /Trend/ - Торговое представительство Азербайджана в России и компания «ХАЛТЕК» обсудили предложения по налаживанию производства инновационных ветроэнергетических установок на базе Завода механической обработки Сумгайытского Технологического Парка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Торговое представительство Азербайджана в России.

По данным, пятого февраля в Торговом представительстве Азербайджана в России была организована встреча президента компании «ХАЛТЕК» Александра Храмова и Торгового представителя Азербайджана в России Руслана Алиева.

Группа компаний «ХАЛТЕК» на сегодняшний день является одной из лидирующих компаний в сфере поставок комплексных услуг инжиниринга «под ключ»: от чертежа до готовой детали.

Отметим, что инженерами «ХАЛТЕК» была разработана и запатентована инновационная геометрия фрезы для обработки титана и изготовления турбинных и компрессорных лопаток, изготавливается собственный корпусной инструмент, инструмент из режущей керамики.

Собственным инструментом на производственном участке компании изготавливаются авиационные детали из титана, алюминия и жаропрочной стали для ряда Российских предприятий.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)