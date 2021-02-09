Фонд развития предпринимательства Азербайджана определил стратегию развития на 2021 год

БАКУ /Trend/ - Действующий при министерстве экономики Азербайджана Фонд развития предпринимательства (SIF) определил стратегию развития предпринимательства на текущий год.

Об этом во вторник сказалTrend на онлайн-пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана за прошедший год и задачам на текущий год, председатель правления Фонда Кянан Наджафов.

По его словам, одной из главных задач в рамках стратегии развития является обеспечение устойчивого развития Фонда.

"Основными стратегическими целями, стоящими перед Фондом, являются расширение доступа предпринимателей к льготным финансовым ресурсам, поддержка создания и развития новых предприятий на основе инновационных технологий, а также обеспечение устойчивого развития Фонда. С этой целью Фондом разработана и уже начата реализация плана специальных мероприятий", - отметил Наджафов.

Наряду с этим, предпринимателям в сферах экономической деятельности, пострадавшим от пандемии, планируется предоставление новых бизнес-кредитов на 370 миллионов манатов, государственных гарантий на эти кредиты на сумму 222 миллиона манатов и процентной субсидии на 58 миллионов манатов, а также средств на субсидирование процентов по существующим кредитам на 80 миллионов манатов, добавил он.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана начал деятельность с 2002 года. Это учреждение, которое предоставляет льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Фонд был создан для усиления государственной поддержки предпринимательства, он является важной институциональной организацией, предоставляющей льготные кредиты предпринимателям и реализует свою политику в соответствии с приоритетами развития экономики Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева)

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