Субъекты МСБ в Азербайджане будут широко привлекаться к госзаказам - министр экономики
БАКУ /Trend/ - Активное участие банков в финансировании реального сектора является приоритетом и субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) будут более широко привлекаться к государственным заказам.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на конференции "Налоговая система в постпандемический период" сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он добавил, что необходимо пресекать случаи недобросовестной конкуренции: "В этих целях планируются институциональные реформы и новые законодательные инициативы".
Отметим, что в конференции также участвуют и.о. руководителя Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, депутаты, эксперты и предприниматели.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni
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