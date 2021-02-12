Субъекты МСБ в Азербайджане будут широко привлекаться к госзаказам - министр экономики

БАКУ /Trend/ - Активное участие банков в финансировании реального сектора является приоритетом и субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) будут более широко привлекаться к государственным заказам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на конференции "Налоговая система в постпандемический период" сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он добавил, что необходимо пресекать случаи недобросовестной конкуренции: "В этих целях планируются институциональные реформы и новые законодательные инициативы".

Отметим, что в конференции также участвуют и.о. руководителя Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, депутаты, эксперты и предприниматели.

(Автор: Зейни Джафаров)

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