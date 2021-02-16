TRACECA планирует развитие мультимодальных грузоперевозок в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Развитие мультимодальных перевозок является одной из основных целей существования TRACECA, сказал Trend Постоянный представитель (Национальный секретарь) ПС МПК TRACECA в Азербайджане Руфат Байрамов.

По его словам, прохождение транспортного коридора TRACECA через территории нескольких стран и Каспийский бассейн предполагает мультимодальность грузоперевозок.

«Учитывая, что грузоперевозки через Азербайджан предполагают перевозку сухопутным и морским видом транспорта, это, соответственно, предопределяет наш вектор развития. Все те программы и стратегии, которые заложены в TRACECA, предусматривают развитие мультимодального транспорта», - сказал он.

Кроме того, Байрамов заявил, что это касается и стратегии развития контейнерных перевозок, в рамках которой на данный момент готовится проект-стратегии до 2030 года.

«На данный момент ведутся анализы и прогнозы торговых грузопотоков между Европой и Азией, соответственно, наличие этой стратегии и анализа позволит нам привлечь дополнительные грузы и контейнеры и позволит увеличить мощности перевозок», - подчеркнул Руфат Байрамов.

Также в рамках текущего года, с целью определения «узких мест», планируется запуск нескольких пилотных контейнерных поездов по коридору ТРАСЕКА в направлении Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия с дальнейшим выходом на Турцию, Болгарию и Румынию.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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