Туркменистан и Международная организация по миграции намерены заключить соглашение о софинансировании
Лента новостей
В Туркменистане в стадии разработки находится второй национальный план адаптации по борьбе с торговлей людьми
Туркменистан и Международная организация по миграции намерены заключить соглашение о софинансировании
Закупки на конкурсной основе в Азербайджане по итогам 2020 г. демонстрируют уверенный рост - госслужба
София Гусейнова – короткая история любви с Меликом Дадашевым, воспитавшая двух народных артистов (ФОТО)
Госслужба по антимонопольной политике Азербайджана заявила о перспективных направлениях деятельности на 2021-23 гг.
Минобороны Азербайджана объявило прием лиц с медобразованием на действительную военную службу и гражданскую работу
Опрос котировок в Азербайджане может быть осуществлен через портал "Электронные закупки" - госслужба
Заявления о том, что рост случаев COVID-19 в Армении вызван военными действиями - попытка политизации науки - The Lancet
Периодически ведутся переговоры с международными компаниями о разведке новых месторождений в Азербайджане – SOCAR
По инициативе депутата Арзу Нагиева прошли встречи с семьями шехидов и ветеранами войны в Гедабее и Товузе (ФОТО)
Узбекистан и Таджикистан разработают механизм стабильного поступления воды из таджикских водохранилищ
Развитие всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном приведет к новым серьезным изменениям энергетической карты региона – посол (ИНТЕРВЬЮ)
Оккупированные из-за предательства НФА земли были освобождены благодаря продуманной политике Президента Ильхама Алиева - депутат