Резидент Пираллахинского промышленного парка Caspian Pharmed объявил о ликвидации

БАКУ/Trend/ - Резидент Пираллахинского промышленного парка ЗАО "Caspian Pharmed" объявил о ликвидации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно данным, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 92а.

Отметим, что ЗАО "Caspian Pharmed" было зарегистрировано в качестве резидента Пираллахинского промышленного парка.

На базе немецкой (Glatt, BauschStroebel, L.B.Boehle) и итальянской (Marchesini, Korsch) технологий предприятие производило обезболивающие, сердечнососудистые, нестероидные, противовоспалительные, антигистаминные препараты, а также витамины и пищевые добавки.

Акционерами завода выступали иранская компания Tamin Pharmaceutical Investment Company с долевым участием в 49 процентов, Азербайджанская инвестиционная компания (25 процентов) и Azersun Holding (26 процентов).

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)