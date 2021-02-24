Участие субъектов МСБ Азербайджана в госзакупках будет и далее поощряться - Микаил Джаббаров

Бизнес 24 февраля 2021 17:47 (UTC+04:00)
Участие субъектов МСБ Азербайджана в госзакупках будет и далее поощряться - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - По итогам 2020 года государственные закупки увеличились на 14,8 процентов по сравнению с 2019 годом и достигли 6,6 миллиардов манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, доля субъектов микро-, малого и среднего бизнеса в закупках составляет 2,3 миллиарда манатов, и в дальнейшем будет поощряться более широкое участие субъектов МСБ в государственных закупках.

Ранее Микаил Джаббаров заявлял, что бизнес-среда в Азербайджане будет еще больше улучшена и будут приняты меры для того, чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства занимали важную позицию в формировании ВВП страны, а также по поощрению их участия в государственных закупках и прозрачности в отношении бизнеса.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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