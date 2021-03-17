Азербайджан увеличил производство полиэтилена
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Субъекты МСБ с сертификатом стартапа в Азербайджане освобождаются от уплаты налогов на прибыль - министр
В разрушенной армянами исторической школе преподавали известные представители азербайджанской интеллигенции - министр
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в город Шуша (ВИДЕО)
Внедрение в Азербайджане кассовых аппаратов нового поколения привело к прозрачности в товарообороте – министр
В Азербайджане состоялось онлайн-мероприятие в рамках платформы сотрудничества между государственным и частным секторами (ФОТО)