Дагестан ищет деловых партнеров в Ираке и Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Центр поддержки экспорта Республики Дагестан (Россия) окажет содействие в выводе местной продукции на международные рынки.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на ведомство.
"В настоящее время центр ведет работу по поиску партнеров в Азербайджане и Ираке для одной из фабрик по производству дверей в Кизилюрте", - говорится в информации.
Глава Центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев посетил одну из фабрик по производству дверей в Кизилюрте и осмотрел производственные мощности, оценил качество продукции и обсудил с ее руководством пути вывода продукции на международные рынки.
«На предприятии установлено современное итальянское оборудование, что позволяет производить двери хорошего качества. Также центр планирует организовать бизнес-миссии в страны Каспийского региона», – сказал Абаскулиев, слова которого приводятся в сообщении.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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