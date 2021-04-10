Словакия предлагает привлекательную бизнес-среду для грузинских инвесторов

БАКУ /Trend/ - Словацкая Республика с ее географией, традициями и опытом предлагает идеальную бизнес-среду для грузинских инвесторов.

Об этом Trend сообщили в посольстве Словакии в Тбилиси.

"Стратегически расположенная в самом сердце Европы, с отличным экспортным потенциалом и одна из самых открытых экономик в ЕС создает пространство для грузинских инвестиций в автомобильную промышленность, производство технических тканей и кожаных деталей, машиностроение, в частности компоненты для производства прецизионных машин, комплектующие для производства сельскохозяйственной техники и оборудования, а также для железнодорожной инфраструктуры ", – сказали в посольстве.

По словам источника, стратегическое положение на перекрестке Европы и Азии дает Грузии выгодное положение в международной торговле.

"Стремление возродить древний Шелковый путь за счет содействия региональному процветанию и экономическому росту представляет собой новую возможность для более тесного сотрудничества и интеграции со Словацкой Республикой", – добавили в посольстве.

Согласно сообщению, Грузия по праву может считаться подходящим местом, где пересекаются различные инициативы сотрудничества, не в последнюю очередь портовая промышленность.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)