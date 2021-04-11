FMO закрывает кредитный договор с грузинским Credo Bank

БАКУ / Trend / - Голландский фонд развития FMO объявляет о закрытии пятилетнего кредитного соглашения в размере 30 миллионов лари с ведущим микрофинансовым учреждением Грузии Credo Bank, сообщили Trend в FMO.

"Фонд направлен на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса с упором на финансирование сельского хозяйства и молодых предпринимателей в ответ на воздействие COVID-19", - сказал источник.

По информации Фонда, FMO и Credo Bank насчитывают четыре года успешного сотрудничества с более чем 105 миллионами лари долговых инвестиций и программами наращивания потенциала.

"Хотя пандемия COVID-19 - это прежде всего кризис общественного здравоохранения, связанные с этим экономические последствия также вызывают серьезную озабоченность. Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать Credo Bank в эти нестабильные времена. Микро-, малые и средние предприятия больше всего пострадали от пандемии. Мы полностью поддерживаем акцент на финансирование сельского хозяйства и молодых предпринимателей, которое поможет им в эти трудные времена", - говорят в FMO.

FMO - голландский банк развития предпринимательства. Он поддерживает устойчивый рост частного сектора в развивающихся странах и на развивающихся рынках путем инвестирования в амбициозные проекты и предпринимателей. Основное внимание в нем уделяется трем секторам, которые имеют большое влияние на развитие: финансовые учреждения, энергетика и агробизнес, продукты питания и вода.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)