Чехия планирует увеличить взаимную торговлю с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Чехия планирует достичь объема взаимной торговли с Туркменистаном в размере 10 миллионов долларов в 2021 году, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Чехии.

В ведомстве сказали, что с января по декабрь 2020 года чешский экспорт в Туркменистан достиг 8,5 миллиона долларов, в то время как импорт из Туркменистана составил 192 тысячи долларов.

Основной продукцией чешского экспорта являются медицинские инструменты (11,9 процента), алкогольная продукция (10,8 процента), измерительные приборы (6,2 процента), сказали в министерстве.

В МИД отметили, что в импорте в Чехию из Туркменистана преобладают две позиции: текстильная пряжа (40,7 процента) и готовая текстильная продукция (31 процент).

Также в сообщении говорится, что Чешская Республика давно содействует Туркменистану в реализации программ Central Asia Drug Action Programme (CADAP) и Border Management Programme in Central Asia and Afghanistan (BOMCA) в рамках ООН и ЕС.

Напомним, что ранее Туркменистан и Чехия в числе перспективных направлений партнерства называли такие сферы, как торговля, промышленность, агропром, фармацевтика, высокие технологии и использование альтернативных источников энергии, инвестиционная деятельность.

Отмечалось, что большие возможности открываются в транспортно-коммуникационном секторе.

Меджлис (парламент) Туркменистана в 2016 году ратифицировал подписанную с правительством Чехии Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доходы и капитал.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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