Инвестиции в промышленные кварталы Азербайджана превысили 73 млн манатов - министр

БАКУ /Trend/ - В действующие промышленные кварталы в Азербайджане до настоящего времени инвестировано более 73 миллионов манатов, при этом создано 286 рабочих мест.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

По его словам, резиденты в указанных предприятиях реализовали продукцию на сумму, превышающую 96 миллионов манатов.

Министр отметил, что индустриализация в Азербайджане уже охватывает не только крупные города, но и регионы.

Напомним, что ранее Джаббаров заявлял, что задача Азербайджана - удвоить ВВП к 2030 году в соответствии с новым 10-летним планом развития, который требует среднегодовых темпов роста экономики на семь процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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