Швейцарские инвестиции в Азербайджан сосредоточены в ненефтяном секторе – министерство

БАКУ /Trend/ - Швейцарские инвестиции в Азербайджан сосредоточены в ненефтяном секторе, сообщили Trend в Министерстве экономики, образования и науки Швейцарии.

"Выполнение решения о ведении бизнеса с азербайджанскими компаниями и вложении инвестиций в Азербайджан лежит на швейцарском частном секторе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что касательно экономического сотрудничества с Азербайджаном, Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) фокусируется на развитии частного сектора и макроэкономической поддержке.

В сообщении говорится, что в 2020 году SECO одобрила продление программы стоимостью 1,6 миллиона долларов в области налогов. Она направлена на совершенствование реестра налогоплательщиков и системы управления рисками, а также на решение проблем неформальной экономики в Азербайджане.

"Учитывая социально-экономические последствия пандемии, программа также включает краткосрочные мероприятия по поддержке Государственной налоговой службы. Экономическое сотрудничество и развитие SECO будут по-прежнему осуществляться в Азербайджане, и будущие мероприятия будут согласованы со стратегией международного сотрудничества на 2021-2024 годы", – отметили в ведомстве.

Как ранее сказала Trend швейцарский посол в Азербайджане Мюриель Пеневер, Швейцария видит потенциал для укрепления связей с Азербайджаном в области энергетики.

Она отметила, что это, в частности, касается таких секторов, как энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

"В Швейцарии много поставщиков инновационных энергетических технологий. По мере развития данных технологий в Швейцарии и других странах эти компании-поставщики видят растущие возможности на рынках, предлагающих привлекательные инвестиционные условия", – сказала Пеневер.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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