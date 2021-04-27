Принимаются комплексные меры по расширению торгового сотрудничества Азербайджана и РФ - замминистра

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений азербайджано-российских отношений является взаимная торговля, и для расширения сотрудничества в этой сфере принимается ряд комплексных мер.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на совместном заседании азербайджано–российского и российско-азербайджанского деловых советов.

По его словам, к таким мерам относятся: открытие торгового представительства Азербайджана в России, представительства Российского экспортного центра в Баку, осуществление взаимных торговых миссий, а также проведение в Азербайджане и России международных выставок с участием компаний обеих стран.

Он также отметил заинтересованность Азербайджана в расширении торговых и инвестиционных связей с Россией.

Алиев подчеркнул роль азербайджано–российского и российско-азербайджанского деловых советов в стимулировании бизнес-инициатив, развитии сотрудничества между деловыми кругами двух стран и налаживании новых партнерских отношений.

Замминистра сообщил, что в настоящее время в Азербайджане функционируют более тысячи российских компаний.

В свою очередь, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач подчеркнул, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

Сообщив о наличии больших возможностей для сотрудничества в сельском хозяйстве, транспорте и промышленности, Вольвач призвал деловые советы двух стран к активному сотрудничеству.

Также стороны провели обмен мнениями по расширению экономического партнерства.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni