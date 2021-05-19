Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития парфюмерного завода на территории СЭЗ «Астана-Технополис»
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Казахстан 18 мая текущего года обсудили перспективы развития парфюмерного завода, строящегося с привлечением азербайджанских инвестиций на территории Специальной экономической зоны «Астана-Технополис».
Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Казахстане.
Согласно информации в мероприятии участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, руководство Специальной экономической зоны и АО «QazIndustry».
«На встрече были обсуждены возможности и перспективы развития парфюмерного завода, строящегося за счет азербайджанских инвестиций на территории СЭЗ, а также возможности реализации других проектов со стороны азербайджанских инвесторов на данной территории», – отмечено в информации.
После завершения встречи для ознакомления с ходом строительства был проведен осмотр предприятия.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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