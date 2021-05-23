Азербайджан и Германия реализуют совместные проекты в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) реализует в Азербайджане проекты в сферах развития частного сектора и профессионального образования, экономической и социальной интеграции уязвимых групп населения, управления природными ресурсами и устойчивого развития в сельском хозяйстве.

Об этом сказал Trend специалист по геоинформационным системам, дистанционному зондированию и устойчивому землеустройству GIZ Шахин Гусейнли.

По его словам, в нынешнем году в рамках проекта "Развитие частного сектора и техническое профессиональное образование" в сотрудничестве с частным сектором планируется разработать и внедрить два учебных курса в области логистики и транспорта.

"В сфере сельского хозяйства, помимо других работ, в этом году в Кюрдамире будет продолжена реализация с местными фермерами проектов, в частности "Передовые аграрные практики", - сказал Гусейнли.

Кроме того, по словам специалиста, в настоящее время GIZ оказывает поддержку партнерам по внедрению портала электронных услуг в Губинском, Масаллинском районах и Гяндже.

Отметим, что Немецкое общество по международному сотрудничеству - государственная компания, реализующая по поручению правительства Германии проекты в сфере международного сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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