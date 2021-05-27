В Азербайджане наблюдается рост производства винной, пивной и коньячной продукции – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца 2021 года в Азербайджане наблюдается рост производства вина и виноматериалов на 30,9 процента, пива – на 32,5 процента, коньяка – на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в Twitter.

Министр отмечает, что реформы, направленные на защиту интересов отечественных товаропроизводителей и прозрачность в секторе подакцизной продукции, дают свои результаты.

Напомним, что ранее между Азербайджаном и пивоваренной корпорацией Carlsberg был подписан меморандум о взаимопонимании. При этом Микаил Джаббаров подчеркнул, что цель данного меморандума состоит в том, чтобы добиться полностью отечественного производства с одним из ведущих международных инвесторов в Азербайджане и обеспечить привлечение внутренних подрядчиков.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni