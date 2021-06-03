Агентство по развитию МСБ Азербайджана и российский фонд подписали соглашение о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - В рамках Международного экономического форума-2021 в Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Фондом Росконгресс.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов в Twitter.

Он отметил, что в рамках сотрудничества будут налажены эффективные коммуникации между деловыми кругами двух стран, а также взаимное консультирование и экспертная поддержка.

В Петербурге 2-5 июня проходит XXIV Международный экономический форум. Треки его деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением президента Российской Федерации.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)