Агентство по развитию МСБ Азербайджана и российский фонд подписали соглашение о сотрудничестве
БАКУ /Trend/ - В рамках Международного экономического форума-2021 в Санкт-Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Фондом Росконгресс.
Как сообщает в четверг Trend, об этом написал председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов в Twitter.
Он отметил, что в рамках сотрудничества будут налажены эффективные коммуникации между деловыми кругами двух стран, а также взаимное консультирование и экспертная поддержка.
В Петербурге 2-5 июня проходит XXIV Международный экономический форум. Треки его деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением президента Российской Федерации.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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