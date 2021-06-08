Более 70% азербайджанских компаний верят в глобальный экономический рост в 2021 г. - PwC

БАКУ /Trend/ - Почти 71 процент руководителей азербайджанских компаний верит в глобальный экономический рост в нынешнем году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал управляющий партнер PwC Azerbaijan Мевлан Пашаев на пресс-конференции, посвященной презентации четвертого ежегодного опроса CEO компании PwC по Азербайджану.

По его словам, это достаточно неплохой показатель.

«С начала года мы провели четвертый по счету опрос среди руководителей компаний в Азербайджане, и большинство респондентов считают, что темпы роста мировой экономики улучшатся в 2021-м», - сказал Пашаев.

По его словам, данный опрос охватил руководство 120 компаний, что является рекордным показателем.

Управляющий партнер PwC отметил, что еще 17 процентов опрошенных ожидают, что темпы роста мировой экономики в нынешнем году не изменятся. Пять процентов респондентов уверены, что темпы роста мировой экономики замедлятся в 2021 году.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)