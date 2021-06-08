Растет число турецких компаний, работающих в Азербайджане - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Растет число турецких компаний, работающих в Азербайджане, и между двумя странами налажено успешное инвестиционное сотрудничество.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Баку Джахитом Багчи.

По словам министра, Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а соглашение о преференциальной торговле, подписанное между правительствами двух стран, станет дополнительным стимулом для расширения двусторонних торговых связей.

Глава ведомства отметил, что Азербайджан и Турция обладают большим потенциалом для усиления взаимодействия в транспортно-транзитной, энергетической и гуманитарной сферах, в областях цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, а также туризма.

Кроме того, стороны обсудили возможности участия турецких компаний в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана, строительных работах на этих землях.

Джаббаров отметил, что Азербайджан поддерживает участие турецких компаний в указанных работах.

В свою очередь, посол Турции подчеркнул наличие дружественных и братских отношений между двумя странами, стратегического партнерства.

Багчи отметил, что в период своей дипломатической деятельности будет стремиться к дальнейшему укреплению экономических связей между Азербайджаном и Турцией.

Также стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в различных сферах экономики.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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