Филиал Siemens AG в Азербайджане объявил о ликвидации

БАКУ /Trend/ - Филиал немецкой компании АО Siemens Aktiengesellschaft в Азербайджане объявил о ликвидации.

Об этом сообщает в средуTrend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

В течение двух месяцев кредиторы могут предъявить свои требования по адресу: AZ1010, Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибекова, 62, Marine Plaza.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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