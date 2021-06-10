Стоимость реализованной в сетях розничной торговли Азербайджана продукции незначительно возросла
БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2021 года стоимость продукции, реализованной в сетях розничной торговли в Азербайджане, составила 15,2 миллиарда манатов, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 0,3 процента, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчетные данные Госкомстата.
Согласно информации, розничный товарооборот продуктов питания, напитков и табачных изделий составил 8,3 миллиарда манатов, непродовольственных товаров – 6,8 миллиарда манатов. Стоимость реализованной продовольственной продукции выросла на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, непродовольственных товаров – снизилась на 1,9 процента.
В отчетный период товарный рынок характеризовался следующими показателями:
|
Названия групп продуктов
|
Доход от продаж, в миллионах манатов
|
Соотношение в процентах к январю-маю 2020 года
|
Оборот розничной торговли
|
15 240,6
|
100,3
|
в том числе:
|
продукты питания
|
7 537,6
|
102,4
|
текстильные изделия, одежда и обувь
|
2 152,6
|
97,2
|
электротовары и мебель
|
762,3
|
90,0
|
компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическая продукция
|
107,5
|
106,3
|
фармацевтические и медицинские товары
|
353,9
|
134,4
|
автомобильное топливо
|
967,2
|
102,2
|
другие непродовольственные товары
|
2 515,996,2
|
2 515,996,2
В январе–мае население направило 49,5 процента средств на приобретение продуктов питания, 14,1 процента - текстильных изделий, одежды и обуви, 6,4 процента - мебели и электротехники, 6,4 процента - автомобильного топлива, 2,3 процента - фармацевтических и медицинских товаров, 0,7 процента - компьютеров, телекоммуникационного оборудования и полиграфической продукции; 16,5 процента - других непродовольственных товаров.
Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения составил 304,6 маната.
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: @Fidan_Babaeva