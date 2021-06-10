Стоимость реализованной в сетях розничной торговли Азербайджана продукции незначительно возросла

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2021 года стоимость продукции, реализованной в сетях розничной торговли в Азербайджане, составила 15,2 миллиарда манатов, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 0,3 процента, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчетные данные Госкомстата.

Согласно информации, розничный товарооборот продуктов питания, напитков и табачных изделий составил 8,3 миллиарда манатов, непродовольственных товаров – 6,8 миллиарда манатов. Стоимость реализованной продовольственной продукции выросла на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, непродовольственных товаров – снизилась на 1,9 процента.

В отчетный период товарный рынок характеризовался следующими показателями:

Названия групп продуктов Доход от продаж, в миллионах манатов Соотношение в процентах к январю-маю 2020 года Оборот розничной торговли 15 240,6 100,3 в том числе: продукты питания 7 537,6 102,4 текстильные изделия, одежда и обувь 2 152,6 97,2 электротовары и мебель 762,3 90,0 компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическая продукция 107,5 106,3 фармацевтические и медицинские товары 353,9 134,4 автомобильное топливо 967,2 102,2 другие непродовольственные товары 2 515,996,2 2 515,996,2

В январе–мае население направило 49,5 процента средств на приобретение продуктов питания, 14,1 процента - текстильных изделий, одежды и обуви, 6,4 процента - мебели и электротехники, 6,4 процента - автомобильного топлива, 2,3 процента - фармацевтических и медицинских товаров, 0,7 процента - компьютеров, телекоммуникационного оборудования и полиграфической продукции; 16,5 процента - других непродовольственных товаров.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения составил 304,6 маната.

(Автор: Фидан Бабаева)

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