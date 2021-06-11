Туркменистан и МОМ имеют новые возможные направления сотрудничества

БАКУ /Trend/ - У Туркменистана и Международной организации по миграции (МОМ) есть несколько возможных направлений сотрудничества, сообщил Trend глава представительства МОМ в Туркменистане Азат Атаджанов.

«Туркменистан хорошо известен тем, что в своей политике уделяет приоритетное внимание вопросам экологии, развития зеленой экономики и изменения климата», – сказал он.

Атаджанов отметил, что вместе со своими коллегами из туркменского правительства МОМ готова изучить взаимосвязь между экологией, изменением климата и миграцией.

«В то же время, принимая во внимание отношения между миграцией и здравоохранением, сотрудничество между сторонами может быть расширено в области управления границами, здравоохранением и мобильностью», – добавил он.

Представитель МОМ раскрыл некоторые подробности недавних дискуссий, состоявшихся между сторонами: «Было обсуждено сотрудничество между МОМ и Правительством Туркменистана на следующий год и среднесрочную перспективу. МОМ в настоящее время очень активно работает в Туркменистане в области борьбы с торговлей людьми».

Он также отметил, что эта встреча является частью регулярных консультаций между Туркменистаном и МОМ и служит целям координации, информирования друг друга о важных событиях и консультаций между сторонами по самым последним тенденциям и приоритетам.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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