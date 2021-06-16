БАКУ/Trend/ - ООН и Азербайджан обсудили возможности расширения сотрудничества.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«На заседании Руководящего комитета по реализации рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021–2025 годы мы обсудили возможности расширения сотрудничества с правлением ООН по стране», – отметил Джаббаров.

По его словам, реализация документа внесет вклад в устойчивое социально-экономическое развитие, восстановление освобожденных территорий и реализацию проектов национального приоритета.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva