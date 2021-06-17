Чехия отметила наиболее привлекательные для бизнесменов направления грузинской экономики

БАКУ /Trend/ - На грузинском рынке было определено несколько направлений бизнеса, в которых чешские бизнесмены могли бы добиться успеха.

Об этом сообщили Trend в Министерстве транспорта Чехии.

Как отметили в ведомстве, в эти области входят медицинский и фармацевтический секторы, сельское хозяйство, транспорт и инфраструктура, а также энергетика.

"Наше министерство вместе с чешским посольством в Тбилиси сильно поддерживает торгово-экономические отношения между Чехией и Грузией", – отметил источник.

По сообщению министерства, ежегодно проводится заседание совместного комитета по экономическому сотрудничеству между Чехией и Грузией с целью развития деловых отношений между двумя странами. Последнее заседание комитета прошло в Праге в ноябре 2019 года.

"Совместно с грузинской стороной мы планируем провести следующее заседание, как только позволит ситуация с пандемией. До тех пор наши представители регулярно встречаются в рамках виртуальных экономических консультаций", – добавили в министерстве.

Источник подчеркнул, что также регулярно организуются проекты по поддержке чешских экспортеров в конкретных секторах торговли.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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