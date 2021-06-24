Казахстан подтвердил готовность к участию в двух инициативах ВТО

Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН в Женеве Жанар Айтжанова выступила в ходе Генерального совета ВТО в целях обсуждения приоритетных вопросов предстоящей 12-ой Министерской конференции ВТО, передает Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

Постпред РК Ж.Айтжанова отметила присоединение Казахстана к двум совместным заявлениям и инициативам стран-членов ВТО – по борьбе с пандемией COVID-19 («Торговля и здоровье») и об отмене экспортных ограничений на продукты питания, закупаемые Всемирной продовольственной программой ООН в гуманитарных целях.

Обеспечение вклада ВТО в преодоление пандемии COVID-19 является приоритетным вопросом предстоящей 12-ой Министерской конференции ВТО. В этой связи Казахстан придает важное значение дальнейшему обсуждению соответствующих вопросов для принятия конкретных решений на МК-12.

Указанные заявления ВТО ориентированы на устранение излишних торговых барьеров при торговле медицинскими препаратами и товарами, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, а также облегчение поставок предоставляемой ООН критически важной гуманитарной продукции в нуждающиеся страны, наиболее пострадавшие от последствий пандемии COVID-19.

В настоящее время инициатива по борьбе с пандемией COVID-19 поддерживается 25 странами-членами ВТО, к заявлению об отмене экспортных ограничений на продукцию, закупаемую Всемирной продовольственной программой ООН, присоединились 54 члена ВТО. При этом, число стран, поддерживающих данные инициативы неуклонно растет.