Еще одна компания получила статус резидента промышленного квартала в Нефтчале

БАКУ /Trend/ - ООО Аqroplanet присвоен статус резидента Нефтчалинского промышленного квартала, сообщает Trend со ссылкой на Минэкономики Азербайджана.

По данным ведомства, новый резидент будет производить органические жидкие удобрения с применением передовых технологий на территории Нефтчалинского промышленного квартала.

«На предприятии, способном производить 700 тонн продукции в год, будет создано 56 рабочих мест», – отмечено в сообщении.

Отметим, что Нефтчалинский промышленный квартал был создан распоряжением Президента Азербайджана от 2 февраля 2015 года. В промышленном квартале, занимающем площадь 10 гектар, производятся автомобили, сельскохозяйственное оборудование, металлоконструкции, корма, оросительные системы, полиэтиленовые оросительные трубы и другая продукция.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)