БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия в ходе телефонного разговора глав двух стран - Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева, сообщает Trend со ссылкой на правительственный портал Узбекистана.

Стороны подчеркнули важность продолжения совместных усилий для наращивания объемов взаимной торговли, углубления сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, активизации культурно-гуманитарного обмена.

Собеседники также обсудили вопросы организации Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Ими была достигнута договоренность о тщательной подготовке программы предстоящего многостороннего мероприятия.

Отметим, что товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном в январе - апреле 2021 года составил 166,9 миллиона долларов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva