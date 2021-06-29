Туркменистан и Узбекистан рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия в ходе телефонного разговора глав двух стран - Гурбангулы Бердымухамедова и Шавката Мирзиёева, сообщает Trend со ссылкой на правительственный портал Узбекистана.
Стороны подчеркнули важность продолжения совместных усилий для наращивания объемов взаимной торговли, углубления сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, активизации культурно-гуманитарного обмена.
Собеседники также обсудили вопросы организации Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Ими была достигнута договоренность о тщательной подготовке программы предстоящего многостороннего мероприятия.
Отметим, что товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном в январе - апреле 2021 года составил 166,9 миллиона долларов.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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